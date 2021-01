Mandzukic al Milan, parla il vice di Allegri: “Grandissimo rinforzo per i rossoneri”

MILANO – Mario Mandzukic sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Nelle prossime ore arriveranno la firma sul contratto e l’annuncio da parte del club meneghino. Il classe ’86 firmerà un accordo di sei mesi, con opzione di rinnovo che scatterà al raggiungimento di determinati obiettivi. E’ dunque lui il rinforzo nel reparto offensivo rossonero per continuare a coltivare il sogno Scudetto. Intanto, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, sull’attaccante croato si è espresso Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri ed ex secondo allenatore della Juventus.

IL SUO COMMENTO – “I ricordi con Mario ovviamente sono tantissimi. E’ un grande calciatore e un professionista serissimo. Io e Max abbiamo avuto il piacere di allenarlo per diversi anni. E’ sempre pronto a mettersi a disposizione, non è uno che si tira indietro. Con noi alla Juventus ha disputato molte stagioni straordinarie, ricoprendo più ruoli e contribuendo a raggiungere tutti i successi che abbiamo ottenuto con il club bianconero. Sono contento per questa sua nuova avventura al Milan, Mandzukic è veramente un colpo di mercato importante per la squadra di Stefano Pioli. E’ un grandissimo rinforzo: non ho alcun dubbio su questo. E’ vero che Mario viene da un lungo periodo di inattività, ma è un giocatore di altissimo livello e sono sicuro che ancora oggi possa dire la sua in Serie A. Il Milan ha fatto bene ad ingaggiarlo e con lui diventa ancor più competitivo”.

SUL FUTURO DI ALLEGRI – “In questo momento posso dire solamente che speriamo di tornare presto in panchina. Non vediamo l’ora di ripartire e di ributtarci nella mischia, iniziando una nuova avventura”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<