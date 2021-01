Mancini sullo Scudetto: “Milan? Se vince anche a Cagliari…”

MILANO – Ieri sera l’Inter si è aggiudicata lo scontro diretto con la Juventus a San Siro, imponendosi 2-0 con le reti di Arturo Vidal e Nicolò Barella. Un risultato molto significativo nella lotta Scudetto, mentre questa sera toccherà al Milan scendere in campo, facendo visita al Cagliari di Eusebio Di Francesco. Ai microfoni de La Domenica Sportiva ne ha parlato Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale: “Inter-Juventus è stata una bella partita e mi ha fatto molto piacere vedere quel gol di Barella, il quale sta diventando un leader della sua squadra e della nostra Italia. Per l’Inter si tratta di una vittoria importantissima. Per quanto riguarda la Juve ci può stare un passo falso. Capita anche ai bianconeri, ogni tanto, di sbagliare la partita”.

SU ANDREA PIRLO – “Nella fase iniziale è normale avere problemi, anche se da calciatore hai giocato ad altissimi livelli fare l’allenatore è una cosa completamente diversa. E’ alla sua prima esperienza in panchina, è logico che gli serva del tempo. Gradualmente impari e migliori: è un percorso normale e che devi svolgere inevitabilmente anche se hai la fortuna di iniziare con una squadra fortissima come la Juventus”.

SUL MILAN PRIMO IN CLASSIFICA – “Non è così in alto per caso. Credo che abbia trovato armonia ed equilibrio all’interno del gruppo e tutto questo si riflette sul gioco in campo. E’ una squadra piena di giovani ed entusiasmo. All’inizio della stagione pensavo che potesse arrivare fino a un certo punto, invece continua a stare in testa e lo merita. Io credo che se riuscisse a vincere anche contro il Cagliari, nonostante le numerose assenze, il Milan diventerebbe davvero pericoloso e potrebbe dire la sua fino alla fine nella corsa al Tricolore”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<