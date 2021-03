Manchester Utd 1-1 Milan, il peggiore in campo: Leao si accede solo alla fine

MILANO – Il Milan ha pareggiato per 1-1 contro il Manchester United all’Old Trafford nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League; a segno, tra i Red Devils, Amad Diallo al 50esimo, mentre per i rossoneri è segnato a referto il goal di Kjaer al 92esimo. La qualificazione, dunque, è ancora tutta in ballo e si giocherà giovedì 18 marzo alle 21:00 nel ritorno di San Siro.

Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Manchester United e Milan, valida per l’andata degli ottavi di Europa League e terminata 1-1, è Rafael Leao. L’attaccante portoghese, schierato come punta centrale, si è beccato comunque un 6-, segno della prestazione ottima da parte di tutta la squadra di Pioli. La sua sufficienza, però, è data dall’azione in solitaria che ha portato al goal di Kjaer, unica perla di una partita abulica e, come al solito, un po’ svogliata. Potenzialità enormi, ma…

Le parole di Pioli

“I ragazzi hanno giocato una partita di personalità, hanno saputo gestire e comandare il gioco, sapendo anche soffrire nei momenti difficili. Una prestazione importante che deve dare ulteriore fiducia e convinzione al gruppo. Quando abbiamo pescato il Manchester nel sorteggio, ho pensato che fosse l’avversario giusto per noi, perché stiamo cercando di riportare il Milan dove merita, ovvero ai vertici del calcio italiano ed europeo. Queste sono le partite che ti fanno crescere e ti fanno migliorare. Quello di oggi è un buonissimo risultato, ma la qualificazione al turno successivo è ancora tutta da conquistare. Al ritorno ci sarà da fare un’altra bella prova per provare a passare. C’è tanta soddisfazione per questo pareggio, ma al ritorno sarà dura, quindi non dobbiamo mollare. Cosa ci portiamo a casa? Lo spirito della squadra di fare la gara, di cercare di comandare. Dobbiamo avere un livello di applicazione alto, non posso che essere soddisfatto. Giochiamo ogni quattro giorni però questi ragazzi non mollano mai. Dobbiamo assolutamente continuare, è un momento determinante per campionato ed Europa League, poi ci sarà la sosta, potremo rifiatare per chi non andrà in Nazionale”