Stefano Borghi ha rilasciato delle dichiarazione sulla partita tra Milan e Lecce e su come questa possa influire sulla stagione

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha espresso le sue opinioni sulla partita di ieri sera tra Milan e Lecce: “Un successo ottenuto grazie a Niclas Fullkrug, una vittoria giunta dopo un incontro molto diverso rispetto a quello di Como, ma era un match totalmente diverso. Questa volta non si può parlare di una presunta mancanza di iniziativa da parte del Milan”.

Borghi prosegue: “I rossoneri, nonostante Modric che ha avuto bisogno di riposo e l’assenza di Fofana, che ha causato un cambiamento in 2/3 del centrocampo, vi ho detto che per me il centrocampo è davvero il riflesso della strategia e della mentalità di Allegri in questa partita. Anche se il match stentava a decollare, grazie all’ottima prestazione di Falcone, il Milan ha cercato di attaccare, aumentando notevolmente l’intensità, soprattutto nel secondo tempo”.

Borghi conclude: “Mi sembra che il Milan stia in forma e conclude sempre in crescendo le sue partite, risolvendo quasi sempre nella seconda frazione di gioco, tagliando il traguardo prima degli avversari. “