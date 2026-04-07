Milan, I numeri in attacco mancano da mesi

Un'altra partita in cui gli attaccanti del Milan non hanno fatto emergere le loro abilità con goal e assist

La gara contro il Napoli

La partita a Napoli ha messo in luce tutte le difficoltà che l’attacco del Milan sta affrontando nel 2026, con notevoli problemi nel segnare. Infatti, nel nuovo anno, gli attaccanti rossoneri hanno realizzato solo 8 reti in 15 match: 4 di Leao, 3 di Nkunku e una di Fullkrug. Il declino della squadra nelle ultime settimane, con tre sconfitte in sei incontri contro Parma, Lazio e Napoli, è rappresentato da questi numeri davvero preoccupanti.

L’attacco

Ieri, allo Stadio Maradona, Max Allegri ha avuto per la prima volta a disposizione tutte e cinque le punte della squadra: la coppia titolare era formata da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, mentre nella seconda metà della partita sono subentrati Santiago Gimenez, Christian Pulisic e Rafael Leao. Tuttavia, nessuno di loro è riuscito a fare la differenza; anzi, tutti e cinque hanno prolungato il loro digiuno offensivo: Pulisic non segna dal 28 dicembre, Fullkrug dal 18 gennaio, Nkunku dal 3 febbraio, Gimenez non segna in Serie A dal 9 maggio 2025 a causa di un infortunio, e Leao non si fa vedere sulla lista dei marcatori dal 1° marzo.

Inoltre, il gol del portoghese contro la Cremonese è stato l’ultimo realizzato da un attaccante del Milan in questa stagione: nelle partite successive, infatti, sono stati segnati i gol di Estupinan nel derby e quelli di Pavlovic, Rabiot e Fofana contro il Torino. È importante sottolineare che analizzando i dati di tutta la stagione, la situazione non è delle migliori, dato che in Serie A non c’è nessun giocatore rossonero con almeno dieci reti (Leao è a 9, Pulisic a 8). È quindi necessario dare una scossa all’attacco milanista e chissà che il passaggio a un tridente possa essere la soluzione giusta.