Ex Milan in cerca di squadra! Maldini verso Napoli? Il punto

L'ex trequartista del Milan sembra aver esaurito le sue possibilità all'Atalanta e adesso diversi rumors sono di lui

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione “Calciomercato – L’Orginale” su Sky Sport 24, la Juventus si sta ritirando dalla competizione per Daniel Maldini dell’Atalanta. Nel frattempo, il Napoli di Conte sta facendo forti tentativi per assicurarsi l’ex giocatore del Milan, mentre cerca di trasferire Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Quest’anno il giovane del 2001 non ha avuto molte opportunità a Bergamo, specialmente dopo l’arrivo di Palladino. Daniel ha collezionato solo 11 presenze in totale tra tutte le competizioni e non ha realizzato neppure un gol.

Andare a Napoli significherebbe essere diretto rivale del Milan e dover cercare di emergere in una piazza molto complicata sotto tutti i punti di vista.