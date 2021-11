News Milan – Non solo Brozovic, ecco chi può prendere Maldini dai cugini

Manca circa settimana esatta alla sfida tra Fiorentina e Milan , valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A ed in programma sabato 20 novembre alle 20:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze. Si tornerà in campo con i rossoneri decisi a difendere il primato, oggi condiviso con il Napoli di Luciano Spalletti.

Per farlo però a lungo termine sarà necessario non perdere la "scia" messa a punto da Maldini e Massara, che vede nuove e continue alternative da regalare al tecnico Stefano Pioli.

Se infatti ci sono giocatori che non convincono la dirigenza, specie quando si tratta di uomini non più giovanissimi, c'è davvero poco da pensare. Le cose vanno sistemate per non perdere punti importanti in ottica scudetto. L'ultima indiscrezione parla di un possibile colpo in casa dei cugini nerazzurri<<<