Maldini: “Gabbia? La sua crescita è stata una sorpresa”

MILANO – Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto il d.t. del Milan Paolo Maldini che ha parlato di Matteo Gabbia, giovane rivelazione rossonera: "La sua crescita è stata in parte una sorpresa, non era facile qualche tempo fa immaginarlo nella coppia centrale del Milan, visto che era andato in prestito alla Lucchese e fluttuava fra due ruoli. Invece sta facendo progressi. Nessuno poteva immaginare che crescesse così tanto in poco tempo".