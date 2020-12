Maldini: “Da Capitano ero intransigente, ma ora molte certezze sono state abbattute”

MILANO – Paolo Maldini a La Gazzetta dello Sport ha parlato di come sia cambiato in questi anni da dirigente. Ecco le sue parole: “Da giocatore e da capitano ero intransigente però molte delle mie certezze calcistiche in questi due anni e mezzo da dirigente sono state abbattute. Parlo di come costruire una squadra e di come gestirla. A volte una carezza serve più di un rimprovero, non siamo tutti uguali. L’ho imparato in questi mesi. Franck ha dimostrato il suo amore per il Milan. Vuole riportare questo club in alto, come tanti altri qui nel club”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<