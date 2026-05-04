Il gesto di Maignan

Le parole di Gabbia nel post partita

La narrazione post-partita del "Mapei Stadium", grazie ai social media, necessita di una chiarificazione importante:ha suggerito alla squadra di rimanere nello spogliatoio piuttosto che andare a salutare i tifosi del settore ospiti dello stadio di, seguendo però l’indicazione dei tifosi milanisti. La fetta più appassionata della tifoseria rossonera, dopo aver sostenuto la squadra per tutti i novanta minuti, ha fischiato i calciatori, chiedendo loro, con gesti, di non avvicinarsi alla loro area al termine della partita.è stato intervistato da DAZN dopo l'umiliante sconfitta di oggi contro il. Ecco le sue parole:

Oggi sei visibilmente arrabbiato e deluso. . . Come ti senti?

“È sicuramente un periodo difficile che non ci fa essere felici; è comprensibile essere arrabbiati e provare delusione. L’unica cosa che possiamo fare è unirci ulteriormente e impegnarci a lavorare meglio, portando con noi la sofferenza che abbiamo sperimentato quest’anno per arrivare a questo punto e completare il nostro compito. Ma l’unico modo è farlo insieme, cercando ogni giorno di fare del nostro meglio”.

Il Milan non ha mostrato il suo solito gioco. . .

“È nostra responsabilità se oggi non è stata una partita positiva. Dobbiamo riconoscere anche il merito dell’avversaria che ha disputato un'ottima prestazione. In questo momento dobbiamo prenderci cura delle nostre ferite. Avevamo preparato un incontro diverso, la responsabilità ricade su di noi come squadra. Dobbiamo cercare di migliorare, rimanere lucidi, essere forti e tranquilli. Questa sconfitta deve farci male, ma deve anche unirci di più per raggiungere il nostro obiettivo. Oggi le cose non sono andate bene e lo vediamo tutti, ma non possiamo continuare a lamentarci, dobbiamo guardare avanti, lavorare su ciò che non ha funzionato e tornare in campo contro l’Atalanta in modo completamente differente. ”