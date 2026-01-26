Milan, Maignan e l’ammonizione evitabile: ecco il perché

Il portiere francese fresco di rinnovo ha rimediato un’ammonizione decisamente evitabile per diverse ragioni

Cosa è accaduto riguardo al rigore per la Roma e quale è il motivo per cui Mike Maignan ha ricevuto un’ammonizione?

Dopo un breve controllo da parte del VAR, viene confermato il penalty: Lorenzo Pellegrini è già pronto con il pallone sul dischetto. Maignan si trova fuori dalla porta, sulla sua destra e sta bevendo, in attesa di muoversi; i secondi trascorrono e l’arbitro Colombo lo richiama. Il portiere francese, seguendo il suo ritmo, si avvicina all’area piccola, mentre il direttore di gara, posizionandosi davanti a lui, gli impedisce di avvicinarsi a Lorenzo Pellegrini. In quel momento, i loro piedi si incrociano e Colombo, con la mano sinistra, tocca il braccio del portiere per dirigerlo fisicamente verso la linea di porta.

Maignan, innervosito dall’atteggiamento dell’arbitro e dal contatto, reagisce con un gesto di fastidio. Colombo decide quindi di mostrarli un cartellino giallo.