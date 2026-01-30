Milan, Braglia crede in Maignan: “12 punti grazie a lui…”

Il portiere francese è una delle stelle di queste Milan: secondo Simone Braglia è proprio lui che porta punti ai rossoneri

Nel panorama sportivo, l’ex portiere di Serie A e del Milan, Simone Braglia, è intervenuto su TMW Radio durante il programma Maracanà per discutere in particolare della situazione dei rossoneri. Ecco cosa ha dichiarato.

“Esaminando il gioco del Milan, oltre alla mentalità, è necessario considerare come si ottengono alcuni risultati. Anche se la mentalità vincente è presente, ci sono almeno 12 punti guadagnati grazie a Maignan”.

“Ormai la Juve non è più quella di un tempo, come società. Giuntoli avrebbe potuto rimanere, avrebbe meritato più tempo, ma Comolli sembra non comprendere le dinamiche di mercato di una società così prestigiosa come la Juventus. Il fatto che non abbia acquisito determinati giocatori fa riflettere sulla volontà dell’azienda di ripristinare il prestigio di un tempo. Se non rinnovi Spalletti rapidamente, rischi di perdere la Champions. È fondamentale avere un equilibrio interno”.