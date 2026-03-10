Lotta scudetto, Capello: “Quando insegui diventa tutto più facile”

Fabio Capello analizza la lotta scudetto dopo il derby vinto dal Milan: la pressione sull'Inter e il vantaggio psicologico di chi insegue.

Intervenuto a Sky Sport, l’ex mister rossonero Fabio Capello ha recentemente analizzato la situazione in vetta alla classifica della nostra Serie A in seguito al derby vinto dal Milan sull’Inter. Capello parla di un aspetto psicologico che potrebbe innescarsi nei nerazzurri che hanno tutto da perdere, mentre i rossoneri possono cercare la rimonta contando sul calendario e sull’euforia del momento. Ecco un estratto del suo intervento riportato dalle pagine del Corriere dello Sport.

Le parole di Capello

“L’Inter ha un bel vantaggio ma ora subentra un discorso psicologico. I nerazzurri in tutte le partite che hanno giocato hanno espresso momenti di grande calcio e altri di una lentezza esasperante. Ultimamente quest’ultimo aspetto sta emergendo chiaramente e non so perché, ma di sicuro gli avversari hanno maggiori chance di trovare spazi e fargli gol. Chivu deve ritrovare Calhanoglu e Lautaro, è vero, ma deve chiedere alla squadra di giocare più come collettivo, cosa che al momento non sta succedendo”.

Il peso del calendario e l’euforia della rimonta:

“Guardate il Milan come gioca bene come squadra! Il calendario è abbastanza buono per Allegri e potrebbe tentare di recuperare il gap in classifica. Io con il Real Madrid ho recuperato nove punti sul Barcellona e ho vinto il campionato proprio perché i blaugrana si erano adagiati sul vantaggio che avevano. La verità è che quando insegui diventa tutto più facile e con l’euforia riesci a centrare anche dei risultati non meritati. L’Inter deve stare attenta perché ha tutto da perdere”.