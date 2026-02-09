Milan, Pizzi sulla possibile lotta del titolo: le parole

L'ex calciatore Fausto Pizzi, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla corsa allo scudetto che vede Milan e Inter in piena contesa

L’ex calciatore Fausto Pizzi ha partecipato a TMW Radio e riguardo alla lotta per il titolo ha detto quanto segue:

Qual è la possibilità che dai all’Inter di conquistare il campionato?

“Ormai il campionato lo possono perdere solo loro. Siamo solo a metà febbraio, ma il margine e il numero di reti realizzate sono chiaramente superiori a quelli delle squadre che seguono in classifica. Credo che finiranno con un vantaggio significativo rispetto alle rivali, poiché hanno molti giocatori capaci di fare la differenza. Il derby di Milano potrebbe rivelarsi l’ultimo vero scoglio, ma finora Chivu ha dimostrato di essere molto abile. È riuscito a sfruttare il desiderio di riscatto dopo le delusioni della scorsa stagione”.

Solo il Milan è da considerare ancora in gara?

“Le altre squadre sono troppo distaccate. Alcuni scontri diretti potrebbero anche andare male, ma faccio fatica a pensare che l’Inter possa subire un crollo per cinque o sei partite”.