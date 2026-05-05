Il futuro di Loftus-Cheek

Su Massimiliano Allegri

Diddi prosegue

Intervenendo sul canaleha fornito aggiornamenti riguardo alle possibili uscite dal centrocampo del: "Ci saranno nuovi innesti per il Milan a centrocampo, ma anche alcuni giocatori potrebbero lasciare. Tra quelli in partenza c'è Youssouf Fofana; il club ascolterà proposte per lui, così come per Ruben Loftus-Cheek. Il contratto dell'inglese, che è stato utilizzato come alternativa da Max Allegri in questa stagione, scadrà nel 2027. Loftus-Cheek ha interesse in Inghilterra, che rimane la meta più probabile, ovviamente se il club rossonero accetterà le cifre giuste. L'inglese non ha impressionato del tutto durante la sua esperienza a Milan. Specialmente per quanto riguarda il temperamento e la costanza delle sue prestazioni. Per questo motivo il Milan cercherà una soluzione per Loftus-Cheek, che appare diretto verso l'uscita dal club rossonero"., ospite del canale YouTube di, ha commentato la situazione attuale del Milan: "Allegri si è accorto della situazione delicata del Milan e tenterà di guidare la squadra in questo momento difficile. Attualmente ci sono pochi giocatori del Milan che sono in forma e in grado di dare il massimo. È una situazione complicata, Allegri sta sforzando per resistere e per questo motivo è soddisfatto di ottenere un punto contro la Juventus. Dimentichiamo per un attimo il prossimo anno, sperando che ci saranno più atleti adatti per lo stile di gioco di Allegri; l'obiettivo di quest’anno era la Champions League. Il sogno scudetto è svanito quando a dicembre il Milan era in testa, l'allenatore ha richiesto tre rinforzi e la dirigenza ha fatto orecchie da mercante. Attualmente, il Milan è privo di una vera punta, sta affrontando le partite senza attaccanti"."Durante l'estate si è molto discusso di Italiano per il ruolo di allenatore al Milan, ma sono certo che se avesse occupato il posto di Allegri, sarebbe stato licenziato a novembre. Non avrebbe saputo gestire una situazione simile, dirigere il Milan è, a mio avviso, uno dei lavori più pressanti. In un club come il Milan serve un tecnico capace di affrontare eventi straordinari. L'unico in grado di farlo è Allegri, che riesce a mantenere la lucidità anche in tempi difficili. Uno come Conte sarebbe impazzito in una circostanza del genere. Al Napoli ha sperimentato vari infortuni, ma a gennaio hanno ingaggiato Alisson e Giovane, mentre Allegri ha richiesto un attaccante e al Milan è approdato Fullkurg. Nonostante questo, è rimasto sereno e ha continuato a lavorare. Il Milan occupa il terzo posto in classifica, anche se i suoi attaccanti non segnano da mesi, però si critica Allegri perché non si nota un bel gioco. Max non si è mai opposto alla società durante le sue interviste".