Milan, Loftus apre alla Premier? Le parole di Fabrizio Romano

Il centrocampista rossonero sembra aver mostrato interesse per una squadra della Premier League a pochi giorni dalla fine del mercato

Durante una diretta sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha discusso dell’interesse mostrato dall’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek. Ecco cosa ha detto:

“L’Aston Villa ha iniziato a contattare il gruppo Stellar, i rappresentanti del giocatore. C’è una comunicazione in atto tra l’Aston Villa e Loftus-Cheek, ma al momento non c’è alcuna proposta per il Milan. Non si è ancora discusso di un trasferimento definitivo, di un prestito con opzione o di un prestito con obbligo di riscatto. Non siamo arrivati a quel punto. La chiamata è avvenuta perché Kamara, un centrocampista fondamentale per l’Aston Villa e una delle risorse chiave di Emery, ha subito un infortunio, quindi attualmente l’Aston Villa sta pensando di ingaggiare un nuovo centrocampista”.

“Uno dei nomi in considerazione è sicuramente Loftus-Cheek. Tuttavia, sembra che Loftus abbia già avviato delle trattative, in modo un po’ riservato, per un possibile rinnovo con il Milan. Ci sono discussioni sia per il rinnovo che, nel frattempo, l’Aston Villa continua a contattare: vedremo se la squadra inglese farà una proposta per il Milan, siamo ancora in una fase precoce. ”