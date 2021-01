Mandzukic al Milan, i tifosi sulla maledizione della 9: “La sderena in du’ ore”

LIVEBLOG | Mandzukic al Milan, indosserà la 9: le reazioni social

MILANO – “AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”. E i tifosi rossoneri, a leggere queste ufficiali parole comparse sul sito acmilan.com, sono al settimo cielo. Poi, un’ultima postilla: “Mario Mandžukić indosserà la maglia numero 9″. Il croato, dall’alto della sua personalità, ha scelto la “maglia maledetta”. E i tifosi rossoneri si sono, di conseguenza, scatenati sui social per una seconda parte di stagione pronta ad essere… benedetta. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<

