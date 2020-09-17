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RIVIVI IL LIVE | Shamrock Rovers 0-2 Milan (23′ Ibrahimovic, 67′ Calhanoglu)

RIVIVI IL LIVE | Shamrock Rovers 0-2 Milan (23′ Ibrahimovic, 67′ Calhanoglu)

Ecco il live testuale della partita

di Redazione Il Milanista
TALLAGHT, IRELAND - SEPTEMBER 17: Zlatan Ibrahimovic of AC Milan scores his sides first goal during the UEFA Europa League second qualifying round match between Shamrock Rovers and AC Milan at Tallaght Stadium on September 17, 2020 in Tallaght, Ireland. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)
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ULTIM’ORA – Dopo la vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Bomba nel post partita: l’annuncio in diretta TV fa sognare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

 

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke.

A disposizione: Pohls, Kavanagh, Marshall, Watts, Callan, Williams, Oluwa.

Allenatore: Bradley.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimović.

A disposizione: Tătărușanu, Duarte, Laxalt, Tonali, Brahim Díaz, Krunic, Colombo.

Allenatore: Pioli.

 

ULTIM’ORA – Dopo la vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Bomba nel post partita: l’annuncio in diretta TV fa sognare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

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