RIVIVI IL LIVE | Shamrock Rovers 0-2 Milan (23′ Ibrahimovic, 67′ Calhanoglu)

ULTIM’ORA – Dopo la vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Bomba nel post partita: l’annuncio in diretta TV fa sognare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA
SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Byrne, Farrugia; Greene, Burke.
A disposizione: Pohls, Kavanagh, Marshall, Watts, Callan, Williams, Oluwa.
Allenatore: Bradley.
MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimović.
A disposizione: Tătărușanu, Duarte, Laxalt, Tonali, Brahim Díaz, Krunic, Colombo.
Allenatore: Pioli.
ULTIM’ORA – Dopo la vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Bomba nel post partita: l’annuncio in diretta TV fa sognare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA
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