Segui il live della sfida tra Sassuolo valida per la 35esima giornata: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.
90+4'- Finisce qui. Rossoneri battuti 2-0 dal Sassuolo
90'- Ci saranno 4 minuti di recupero
88'- Ammonizione per Volpato, trattenuta ai danni di Rabiot
83'- Doppio cambio Sassuolo: escono Laurienté e Nzola, entrano Fadera e Pinamonti
80'- Si crea un po' di spazio sulla destra Athekame che poi prova a concludere, pallone che termina a lato
77'- prova a sfondare dentro l'area Loftus-Cheek, ne salta uno poi prova a saltare il secondo e finisce giù. L'arbitro Maresca lo ammonisce per simulazione
74'- Occasione Sassuolo sui piedi di Nzola, chiude Maignan in uscita
72'- Bellissima chiusura in scivolata di Estupinan su Coulibaly, ma poi sbaglia il passaggio per Rabiot e il Sassuolo riconquista palla
70'- Giallo per Ricci per un intervento in ritardo su Lipani
66'- Ultimo cambio per il Milan: esce Jashari, entra Ricci
62'- Ci prova Jashari dalla distanza ma il pallone termina alto
59'- Triplo cambio per il Milan, Allegri stravolge tutto: fuori Leao, Saelemaekers e Fofana, dentro Loftus-Cheek, Gimenez e Pulisic
58'- Cambio per il Sassuolo, esce Berardi, entra Volpato
56'- Ammonizione per Garcia, sanzionato un fallo su Saelemaekers
54'- Ancora Sassuolo pericoloso! Imbucata per Coulibaly dentro l'area, pallone che finisce a Nzola che prova a girarsi e concludere. Pallone alto
50'- Il Sassuolo va vicino anche al 3-0 con Thorstvedt di testa in seguito ad una conclusione di Berardi sporcata. Pallone di poco alto sopra la traversa
47'- Il Sassuolo raddoppia con Laurientè! Bellissimo scambio da parte dei neroverdi tra Laurienté e Thorstverdt, il francese poi lascia partire una conclusione forte sul primo palo che non dà scampo a Maignan
46'- Inizia la seconda frazione di gioco
C'è un cambio all'intervallo per parte: Athekame per Nkunku nel Milan e Lipani per Matic nel Sassuolo
45+3'- Finisce qui il primo tempo. Rossoneri sotto di un gol e di un uomo
45+2'- Vince un rimpallo Saelemaekers al limite dell'area e prova a concludere, tiro che finisce a lato
44'- Ci saranno tre minuti di recupero
39'- Cambio per il Sassuolo, non ce la fa Idzes: al suo posto entra Coulibaly
38'- Ammonizione anche per un giocatore del Sassuolo, punito Matic per un fallo su Pavlovic a metà campo
33'- Sassuolo che ora ha abbassato leggermente i ritmi per gestire vantaggio e superiorità numerica
26'- Provvidenziale intervento difensivo di Pavlovic che impedisce a Thorstvedt di concludere a colpo sicuro dentro l'area
23'- Secondo giallo per Tomori, Milan in 10. Giusta la seconda ammonizione per un fallo su Laurienté che l'aveva saltato
18'- Occasione clamorosa per il Milan con Leao! Ancora una palla recuperata in zona interessante per il Milan, carambola sui piedi di Leao che dal limite prova a concludere forte col sinistro, ma il pallone termina a lato
16'- Pallone rubato dal Nkunku al limite dell'area del Sassuolo, il francese entra in area palla al piede e poi finisce giù. Per l'arbitro non c'è nulla
13'- Milan che ora sta provando a ritrovare lucidità costruendo con calma
8'- Prima ammonizione del match, è per Tomori. Punito un intervento in ritardo del centrale inglese ai danni di Thorstvedt
6'- Rossoneri in grossa difficoltà, altra occasione del Sassuolo con Nzola, para Maignan!
4'- Passa già in vantaggio il Sassuolo con Berardi! Duello vinto da Thorstvedt su Jashari, il Sassuolo attacca con spazio l'area rossonera, Laurienté serve Berardi che dalla sua mattonella non sbaglia
1'-Inizia la gara!
CI SIAMO! A breve il Milan affronterà il Sassuolo nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. Segui con noi il live testuale
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