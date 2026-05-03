Segui il live della sfida tra Sassuolo valida per la 35esima giornata: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Stefania Palminteri

90+4'- Finisce qui. Rossoneri battuti 2-0 dal Sassuolo

90'- Ci saranno 4 minuti di recupero

88'- Ammonizione per Volpato, trattenuta ai danni di Rabiot

83'- Doppio cambio Sassuolo: escono Laurienté e Nzola, entrano Fadera e Pinamonti

80'- Si crea un po' di spazio sulla destra Athekame che poi prova a concludere, pallone che termina a lato

77'- prova a sfondare dentro l'area Loftus-Cheek, ne salta uno poi prova a saltare il secondo e finisce giù. L'arbitro Maresca lo ammonisce per simulazione

Mike Maignan

74'- Occasione Sassuolo sui piedi di Nzola, chiude Maignan in uscita

72'- Bellissima chiusura in scivolata di Estupinan su Coulibaly, ma poi sbaglia il passaggio per Rabiot e il Sassuolo riconquista palla

70'- Giallo per Ricci per un intervento in ritardo su Lipani

66'- Ultimo cambio per il Milan: esce Jashari, entra Ricci

62'- Ci prova Jashari dalla distanza ma il pallone termina alto

59'- Triplo cambio per il Milan, Allegri stravolge tutto: fuori Leao, Saelemaekers e Fofana, dentro Loftus-Cheek, Gimenez e Pulisic

58'- Cambio per il Sassuolo, esce Berardi, entra Volpato

56'- Ammonizione per Garcia, sanzionato un fallo su Saelemaekers

54'- Ancora Sassuolo pericoloso! Imbucata per Coulibaly dentro l'area, pallone che finisce a Nzola che prova a girarsi e concludere. Pallone alto

50'- Il Sassuolo va vicino anche al 3-0 con Thorstvedt di testa in seguito ad una conclusione di Berardi sporcata. Pallone di poco alto sopra la traversa

47'- Il Sassuolo raddoppia con Laurientè! Bellissimo scambio da parte dei neroverdi tra Laurienté e Thorstverdt, il francese poi lascia partire una conclusione forte sul primo palo che non dà scampo a Maignan

46'- Inizia la seconda frazione di gioco

C'è un cambio all'intervallo per parte: Athekame per Nkunku nel Milan e Lipani per Matic nel Sassuolo

45+3'- Finisce qui il primo tempo. Rossoneri sotto di un gol e di un uomo

45+2'- Vince un rimpallo Saelemaekers al limite dell'area e prova a concludere, tiro che finisce a lato

44'- Ci saranno tre minuti di recupero

39'- Cambio per il Sassuolo, non ce la fa Idzes: al suo posto entra Coulibaly

38'- Ammonizione anche per un giocatore del Sassuolo, punito Matic per un fallo su Pavlovic a metà campo

33'- Sassuolo che ora ha abbassato leggermente i ritmi per gestire vantaggio e superiorità numerica

26'- Provvidenziale intervento difensivo di Pavlovic che impedisce a Thorstvedt di concludere a colpo sicuro dentro l'area

23'- Secondo giallo per Tomori, Milan in 10. Giusta la seconda ammonizione per un fallo su Laurienté che l'aveva saltato

18'- Occasione clamorosa per il Milan con Leao! Ancora una palla recuperata in zona interessante per il Milan, carambola sui piedi di Leao che dal limite prova a concludere forte col sinistro, ma il pallone termina a lato

16'- Pallone rubato dal Nkunku al limite dell'area del Sassuolo, il francese entra in area palla al piede e poi finisce giù. Per l'arbitro non c'è nulla

13'- Milan che ora sta provando a ritrovare lucidità costruendo con calma

8'- Prima ammonizione del match, è per Tomori. Punito un intervento in ritardo del centrale inglese ai danni di Thorstvedt

6'- Rossoneri in grossa difficoltà, altra occasione del Sassuolo con Nzola, para Maignan!

4'- Passa già in vantaggio il Sassuolo con Berardi! Duello vinto da Thorstvedt su Jashari, il Sassuolo attacca con spazio l'area rossonera, Laurienté serve Berardi che dalla sua mattonella non sbaglia

1'-Inizia la gara!

CI SIAMO! A breve il Milan affronterà il Sassuolo nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. Segui con noi il live testuale

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