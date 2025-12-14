RIVIVI IL LIVE| Milan-Sassuolo 2-2: la doppietta di Bartesaghi non basta, parità a San Siro

Il Milan a breve affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso, segui il live e la cronaca del match insieme a noi!

90’+6′ FINISCE QUI IL SECONDO TEMPO

90’+3′- Calcio d’angolo per il Milan, nulla di fatto con il Sassuolo che libera l’area

90′- Saranno 6 i minuti di recupero

90′- Cambi nel Milan: fuori Saelemaekers e Bartesaghi, dentro Estupinian e Athekame

89′- Palo di Lauriente che fa un azione in solitaria, punta Tomori lo salta e calcia sul primo, il palo slava Maignan

85′- Cambi nel Sassuolo: entrano Cheddira e Moro, escono Pinamonti e Volpato

77′- Gol del Sassuolo! Lauriente 2-2! Azione splendida dei neroverdi copia carbone della prima sempre con la sponda di Pinamonti sta volta però per Lauriente che butta la palla in porta e buca Maignan, pari a San Siro

73′- Cambio in casa Milan: fuori Pulisic, dentro Ricci

67′- Gol annullato a Rabiot per un fuorigioco dopo un colpo di testa di Loftus-Cheek deviato dal francese sotto porta

65′- Cartellino giallo per Thorsvedt per un fallo ai danni Pulisic

62′- Bella parata di Maignan su un tiro ravvicinato di Thorsvedt

59′- Cambi nel Milan: fuori Gabbia, dentro De Winter

59′- Cambi nel Sassuolo: Lauriente entra per Fadera

58′- Gol annullato a Pulisic per un fallo precendente commesso da Loftus-Cheek

54′- Gabbia esce zoppicando dal campo per un contrasto fortuito con Tomori, rientra senza problemi in campo

47′- GOL DEL MILAN!!!!! BARTESAGHI 2-1!!!! Doppietta di Bartesaghi che sovrappone su Nkunku che lo vede, lo imbuca e l’esterno rossonero fulmina sul primo palo Muric, Milan avanti

45′- INIZIA IL SECONDO TEMPO

45’+3′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

45′- Saranno 3 i minuti di recupero

38′- Saelemaekers si accentra e prova il tiro a giro sul secondo palo, palla alta e fuori misura

33′- GOL DEL MILAN!!!!! BARTESAGHI 1-1!!!!! Azione avvolgente del Milan che parte da Modric che avanza e punta l’area, imbuca intelligentemente per Loftus-Cheek che si gira e crossa rasoterra in mezzo, arriva dal nulla Bartesaghi sul secondo palo che non deve fare altro che poggiare il palline in porta, il Milan la pareggia

28′- Occasionissima Milan! Fadera con un ingenuità perde palla al limite e la regala a Rabiot che prima finta e poi calcia con Muric che effettua una parta di posizione importante e salva il Sassuolo

26′- Calcio d’angolo per il Milan battuto da Modric, Muric esce bene e neutralizza il pallone

23′- Doppia ammonizione in pochi secondi: prima cartellino giallo per Fadera che ferma Pavlovic in una ripartenza verso la porta, successivamente ammonito Loftus-Cheek per un entrata in ritardo precedente su Matic

20′- Fallo ai danni di Tomori dopo uno scontro con Matic che rimane a terra, nessun problema per lui

18′- Fallo ai danni di Saelemaekers da parte di Fadera dopo un lancio lungo nero verde a cercare la propria ala anticipata dal belga

13′- Gol del Sassuolo! Kone 0-1! Bella azione del Sassuolo che parte da Matic che poggia a Pinamonti al limite dell’area, poi l’attaccante di prima imbuca Kone che salta la difesa del Milan e con un tocca morbido supera Maignan, Milan sotto

10′- Bella manovra del Milan che arriva in area di rigore dopo degli ottimi scambi che imbucano Pulisic che la mette in mezzo di prima, il Sassuolo libera bene

5′- Loftus-Cheek prova a mettere il pallone in mezzo per Rabiot, palla lunga che arriva a Muric

3′- Fallo si Saelemaekers su Muharemovic con un entrata in ritardo, l’arbitro lo grazia dal cartellino

1′- INIZIA IL PRIMO TEMPO

–CI SIAMO! Il Milan è pronto ad affrontare il Sassuolo nel match valido per la 14a giornata di Serie A. Segui il live della sfida con noi!