LIVE| Milan-Napoli 2-0: inizia il secondo tempo
Stefania Palminteri
milano
28 Settembre, 20:30
San Siro, stadio Milan
Il Milan a breve affronterà il Napoli a San Siro per il match valido per la 5a giornata di Serie A. Segui il live del match con noi!

50′- Partito arrembante il Napoli che ora gestisce palla e detta i tempi di gioco

46′- Inizia il secondo tempo

45’+1′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

45′- un minuto di recupero

39′- Colpo di testa di Zambo che tutto solo non riesce ad inquadrare la porta

31′- GOL DEL MILAN!!!!! PULISIC 2-0!!!!!! Palla messa dentro da Pavlovic nel centro dell’area di rigore, palla che arriva a Fofana che sponda per Pulisic che spacca la porta

25′- Grande occasione per il Milan, Pulisic imbuca con un gran pallone Fofana che a tu per tu con Meret spara alto

17′- Contatto in area di rigore rossonera tra Zambo e Modric, l’arbitro lascia correre

10′- Momento di studio tra le due squadre dopo il vantaggio immediato del Milan

2′- GOL DEL MILAN!!!! SAELEMAEKERS 1-0!!!!! Milan subito avanti con un crosso di Pulisic dalla sinistra rasoterra dove viene intercettato da Saelemaekers che buca Meret

-INIZIA IL MATCH!

CI SIAMO! A breve ci sarà il calcio d’inizio del match che vedrà affrontarsi il Milan in casa contro il Napoli, partita valida per la 5a giornata di Serie A. Segui la cronaca live del match con noi!

