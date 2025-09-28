LIVE| Milan-Napoli 2-0: inizia il secondo tempo

50′- Partito arrembante il Napoli che ora gestisce palla e detta i tempi di gioco
46′- Inizia il secondo tempo
45’+1′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO
45′- un minuto di recupero
39′- Colpo di testa di Zambo che tutto solo non riesce ad inquadrare la porta
31′- GOL DEL MILAN!!!!! PULISIC 2-0!!!!!! Palla messa dentro da Pavlovic nel centro dell’area di rigore, palla che arriva a Fofana che sponda per Pulisic che spacca la porta
25′- Grande occasione per il Milan, Pulisic imbuca con un gran pallone Fofana che a tu per tu con Meret spara alto
17′- Contatto in area di rigore rossonera tra Zambo e Modric, l’arbitro lascia correre
10′- Momento di studio tra le due squadre dopo il vantaggio immediato del Milan
2′- GOL DEL MILAN!!!! SAELEMAEKERS 1-0!!!!! Milan subito avanti con un crosso di Pulisic dalla sinistra rasoterra dove viene intercettato da Saelemaekers che buca Meret
-INIZIA IL MATCH!
– CI SIAMO! A breve ci sarà il calcio d’inizio del match che vedrà affrontarsi il Milan in casa contro il Napoli, partita valida per la 5a giornata di Serie A. Segui la cronaca live del match con noi!