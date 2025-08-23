LIVE – Milan-Cremonese: 1-1: Pavlovic si riscatta e la pareggia!

FINE PRIMO TEMPO: MILAN-CREMONESE 1-1
47′ – GOOOOOOL MILAN! La pareggia PAVLOVIC! Il difensore si riscatta e riequilibra l’incontro a pochi secondi dall’intervallo, sfruttando un assist di Estupinan. 1-1!
44′ – Occasione Gimenez sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sfera sfila sul fondo.
27′ – GOL CREMONESE – Dopo il rischio, il Milan crolla: Cremonese avanti grazie all’incornata di Baschirotto, dimenticato al centro dell’area dal solito disastroso Pavlovic. Avanti gli ospiti a San Siro.
21′ – Occasione Cremonese: Pavlovic regala la sfera agli avversari e Bonazzoli tenta di punire i rossoneri, ma il Milan viene salvato da Mike Maignan. Rischio enorme.
19′ – Assist di Modric e gol di Gimenez, ma l’arbitro non convalida la rete: è fuorigioco. Si rimane dunque sullo 0-0.
16′ – Ci prova Estupinan dalla lunghissima distanza, pallone che sfila di poco sul fondo.
4′ – Gimenez sfiora subito il gol con una conclusione deviata da Baschirotto, palla che carambola sul palo esterno e poi finisce in corner.
1′ – Si parte! Calcio di inizio di Milan-Cremonese.
Torna la Serie A, torna il campionato, torna il Milan a San Siro. I rossoneri ripartono guidati da Max Allegri affrontando la neopromossa Cremonese di Davide Nicola.
Di seguito le formazioni ufficiali del match e la squadra arbitrale.
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers,Gimenez, Pulisic. A disp: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah. All. Massimiliano Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. A disp: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala. All. Davide Nicola.
ARBITRO: Collu di Cagliari.
ASSISTENTI: Di Gioia e Mokhtar.
IV UFFICIALE: Bonacina.
VAR: Doveri.
AVAR: Ghersini.