Il Milan è pronto ad affrontare l'Atalanta nel match valido per la 36a giornata di Serie A. Segui il live testuale del match insieme a noi!
90+6- Gabbia liscia il palo con un colpo di testa
90+4- Nkunku segna su rigore: 2-3
88’- Goal di Pavlovic: 1-3
87’- Rabiot prova il tiro ma un centrale respinge in angolo
81’- Goal annullato per Niclas Fullkrug per fuorigioco
74’- Il Milan tenta di accorciare le distanze ma non ci segnali di tiri in porta
64’- Kristovic tenta il poker ma il tiro va alto
59’- Triplo cambio per Allegri: fuori Leao, Gimenez e De Winter, dentro Athekame, Fullkrug e Fofana
51’ - Goal di Raspadori. L’attaccante si porta sul mancino calcia e trova l’angolo sotto la traversa
Secondo tempo45+3'- Finisce qui il primo tempo
45+2'- Ottimo scambio tra Gimenez e Saelemaekers in area, il belga però viene chiuso sul più bello da Hien
45'- Tre minuti di recupero prima della fine del primo tempo
41'- Riesce ad andare via Leao alla sua maniera sulla sinistra, palla messa dietro ma c'è la chiusura della difesa dell'Atalanta
38'- Gioco momentaneamente fermo, Loftus-Cheek è a terra per un problema alla spalla dopo un contrasto con Kolasinac
35'- Si divora un gol Leao! Palla di Gimenez per il portoghese in area, buona la finta per liberarsi dall'avversario, ma la conclusione è addosso a Carnesecchi
34'- Ammonizione per Leao: intervento in ritardo su Scalvini
33'- Verticalizzazione di Saelemaekers per Gimenez, conclusione angolata ma Carnesecchi para
29'- Raddoppia l'Atalanta con Zappacosta! Combinazione con Kristovic in area, difesa rossonera ferma Zappacosta si ritrova solo davanti a Maignan e deposita in rete
27'- Ora è l'Atalanta ad avere il pallino del gioco, rossoneri che attendono col blocco basso
21'- In difficoltà il Milan ora anche dal punto di vista della costruzione della manovra, il possesso palla è sterile e prevedibile
16'- Ancora una volta si fa avanti l'Atalanta in ripartenza: Zalewski entra in area e defilato sulla sinistra prova la conclusione. Maignan ci mette le mani e concede il corner
15'- Pericolosissima l'Atalanta che va vicina al raddoppio con Kristovic. Il montenegrino lasciato solo al limite dell'area conclude forte in porta, ma Maignan respinge
11'- Milan che ora prova a tornare dentro la partita controllando con calma il possesso palla
6'- Sblocca il match l'Atalanta Con Ederson! Pallone gestito in area da Raspadori che viene murato, il pallone arriva ad Ederson che di prima intenzione conclude e trova il palo più lontano
3'- Subito pericoloso il Milan con la conclusione dalla distanza di Rabiot! Il pallone però colpisce il palo esterno e termina fuori
1'- L'arbitro dà il via alla gara
CI SIAMO! A breve il Milan affronterà l'Atalanta nel match valido per la 36esima giornata di Serie A. Segui il live testuale con noi!
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