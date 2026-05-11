Nel post partita di Milan-Atalanta, Massimiliano Allegri ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la triste sconfitta odierna

“Non abbiamo più margini di errore. Non c’è molto da spiegare”.

Avete parlato con Furlani riguardo al ritiro?"Finché non sappiamo la data della partita a Genova, non posso pianificare la settimana. Riguardo Furlani, è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è influenzato dalla contestazione: dopo un inizio promettente, abbiamo subito un gol per il quale non siamo stati sufficientemente bravi e reattivi. Dobbiamo essere più attenti”.

Sul momento attuale della squadra"Adesso tutti i singoli obiettivi devono essere messi da parte. Prima della partita contro il Sassuolo avevamo due opportunità, adesso non ne abbiamo più. È necessario ricominciare e preparare al meglio la gara di Genova per offrire una buona prestazione".

C'è qualcosa che ti preoccupa?"Innanzitutto abbiamo perso la solidità difensiva che avevamo. Forse siamo troppo impazienti, creiamo confusione in campo, siamo disordinati per la troppa voglia di vincere. Su questo dobbiamo impegnarci".

I subentrati sono stati migliori dei titolari"Con il senno di poi è facile. Abbiamo avuto delle favorevoli, ma è importante ripartire dagli aspetti positivi degli ultimi 15 minuti. Tuttavia, dobbiamo migliorare la nostra fase difensiva che attualmente è fragile; subiamo gol troppo facilmente forse perché non lavoriamo insieme come squadra".

Questa squadra necessità di un cambiamento di approccio?"I ragazzi sanno che è fondamentale vincere, perché per arrivare in Champions non bastano 67 punti. A mio avviso, i ragazzi hanno dato tutto ciò che potevano sul campo. Sapevo che ci sarebbe stata una fase difficile, ma non avrei mai pensato di dover lottare per la Champions nelle ultime due giornate. Dobbiamo smettere di pensare al passato e ripartire dagli ultimi 20 minuti di stasera per andare a Genova e giocare una grande partita".

Caldara sul ritiro

Nel post partita di DAZN, dopo l'ennesima sconfitta della stagione,ha suggerito l'idea di un ritiro di qualche giorno in vista della sfida di Genova. In studio si trova, ex giocatore del, il quale offre il suo punto di vista sulla situazione critica che sta attraversando il club:

"Ritengo che questo ultimo mese e mezzo rappresenti perfettamente il periodo complicato. I calciatori sono coscienti delle difficoltà e credo siano disposti a partecipare al ritiro. Tuttavia, deve essere una decisione condivisa da tutti. Se iniziano i malcontenti e se non ci si allena con impegno, la situazione peggiora. È fondamentale colpire i giusti aspetti. Non è mai semplice, deve essere un processo collettivo. Stiamo vivendo un vero momento di crisi. Credo che riunirsi in queste circostanze sia molto difficile; è essenziale che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. In 180 minuti ora servono due vittorie. Non riuscire ad accedere alla Champions sarebbe un fallimento per il Milan".