Nel consueto incontro tramite video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha trattato vari argomenti rilevanti, tra cui il futuro di Sandro Tonali, ex giocatore del Milan, e quello di Robert Lewandowski, uno dei molti calciatori monitorati dal Diavolo in vista della prossima estate, e altro ancora. I rossoneri hanno bisogno di una punta che sappia fare reparto e che non sia adattata come Pulisic e Leao. In queste ultime giornate il profilo di Lewandoski presenta due opzioni per poter approdare in rossonero.

Romano su Robert Lewandowski

"Si è riportato che a San Siro, in occasione di Milan-Juventus, fosse presente Pini Zahavi, il procuratore di Lewandowski. Con il massimo rispetto, posso affermare che l’agente non era a Milano durante questo fine settimana. Zahavi si trova attualmente al di fuori dell'Europa, quindi non ha parlato del futuro di Lewandowski in questo weekend, ma verrà presto in Italia. Non era presente a San Siro per Milan-Juventus, ma questa partita potrebbe essere significativa per le future scelte del calciatore polacco. All'interno del Milan ci sono opinioni contrastanti, e per ora non hanno completato il processo per questa trattativa, poiché devono prima valutare i costi e affrontare alcune incertezze legate all'età. La Juventus ha avuto vari contatti con i suoi rappresentanti per comprendere la situazione, ma non è stata formulata alcuna proposta. Lewandowski ha ricevuto offerte consistenti dalla Saudi Pro League e dalla MLS, e non possiamo dimenticare l'offerta di rinnovo del Barcellona, che prevede solo un anno a condizioni inferiori, che non è allettante. Presto Zahavi sarà a Milano, ma non era presente durante Milan-Juventus".

Avendo appurato la questione sull'agente di Lewandoski resta soltanto da capire se il Milan vorrà cercare di portare in squadra un profilo di questo genere ossia la punta esperta. Altrimenti anche il nome di Alexander Sorloth è in pole nell'agenda rossonera. Si tratterebbe di un centroavanti giovane che ha voglia di arrivare in alto. Una cosa è certa: per arrivare ad uno dei due profili serve la qualificazione in Champions League.