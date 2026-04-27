Carlos Passerini, giornalista, ha commentato la partita Milan-Juventus sul Corriere della Sera dicendo

"Il risultato finale è quello che molti prevedevano: un punto a testa, la Champions è più alla portata e i rapporti tra le squadre rimangono intatti. Guardando alla classifica, il pareggio avvantaggia il Milan, che raggiunge 67 punti e mantiene un tranquillo +6 sul quinto posto, ma sarebbe errato dire che la Juventus ha perso un’occasione: i bianconeri allungano a otto le partite senza sconfitta e si consolidano al quarto posto con 64 punti, a +3 dalle rivali. Entrambe le squadre dovranno ancora impegnarsi per garantire la qualificazione nella competizione europea e accaparrarsi il premio di 50 milioni necessario per rafforzare la rosa, ma ora l’obiettivo appare più alla portata”.

“È opportuno dire che la partita non ha rappresentato un buon biglietto da visita per la Serie A: la Champions è un'altra storia e questo lo sapevamo già, ma il livello di gioco è stato abbastanza scarso. La paura ha prevalso, si dice così in questi casi. Gli attaccanti sono stati in difficoltà: da entrambe le parti, sono stati i meno incisivi in campo. Le uniche a brillare sono state le difese: quella rossonera è la seconda migliore a livello europeo, mentre quella bianconera non subisce gol da quattro incontri. Ci stiamo abituando: questo è il quarto 0-0 consecutivo nei recenti scontri tra il Milan e la Juventus, due squadre che da troppo tempo si accontentano del quinto posto. «Un altro passo verso il nostro obiettivo, ora ci servono solo 6 punti» commenta Allegri con un sorriso. «Siamo stati troppo lenti, ma abbiamo mantenuto la continuità» aggiunge Spalletti”.

Allegri e Spalletti

“Il confronto tra i due allenatori toscani rappresentava anche il dialogo tra due filosofie calcistiche diverse: Max è stratega orientato al risultato, Luciano è più propenso a un gioco bello da vedere. Anche se è noto che queste definizioni tendono sempre a semplificare la realtà. A San Siro c'è il tutto esaurito, con 75. 681 presenti, tra cui il presidente rossonero Cardinale e Zahavi, l'agente di Lewandowski, un obiettivo ambito da entrambe le società, che dopo aver combattuto in campionato per la Champions, faranno lo stesso in estate sul mercato. Nei settori riservati ai tifosi, si sollevano contestazioni per i prezzi elevati e, considerando quanto visto in campo, i supporter hanno qualche ragione".