Leeds-Milan 0-1 a fine primo tempo: la sblocca Gimenez
Home > News Milan

Leeds-Milan 0-1 a fine primo tempo: la sblocca Gimenez

Stefania Palminteri
Milano
9 Agosto, 16:59
Santiago Gimenez
Amichevole Leeds-Milan: primo tempo 0-1 grazie al gol di Gimenez. Rossoneri spesso pericolosi, con poche occasioni concesse agli inglesi.

Buon Milan fin qui, quello che si è visto nei primi 45 minuti dell’amichevole col Leeds United. Tante occasioni create dai rossoneri, con Okafor pericoloso al 13’ e poi Gimenez al 31’ che riesce a trovare la rete dopo un’azione avviata da Chukwueze, proseguita da Okafor che serve Estupiñán, bravo a lasciare scorrere per lo stesso Chukwueze: cross basso dal fondo e Gimenez insacca sul secondo palo.
Altra chance poi, sempre per Gimenez, al 39’, quando sfiora il gol di testa. Brivido per il Milan al 45’, ma il portiere Terracciano si fa trovare pronto.

Milan promosso nei primi 45′

Nel complesso un Milan solido fin qui, che ha corso pochi rischi dietro passando a una sorta di 5-4-1 in fase di non possesso. Buon impatto per Jashari, alla sua prima apparizione col Milan.
A breve il secondo tempo, si riparte con gli stessi 11 di inizio partita, ad eccezione di Musah che lascia spazio a Coubis.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 9 Agosto, 19:45
Hojlund 90’ in panchina in amichevole. Segnale per il Milan?
Hojlund resta in panchina nell’amichevole Manchester United-Fiorentina: segnali di un possibile prestito al Milan.
Riccardo Focolari - 9 Agosto, 19:15
Milan, Allegri nel post partita: “Abbiamo lavorato bene”
Stefania Palminteri - 9 Agosto, 18:39
Milan, è fatta per Thiaw al Newcastle: affare da 40 milioni
Edoardo Benedetti - 9 Agosto, 18:25
Leeds-Milan 1-1. Gimenez: “Allegri ci chiede intensità”
Riccardo Focolari - 9 Agosto, 18:02
Leeds-Milan si conclude 1-1. Buon test per i rossoneri
Stefania Palminteri - 8 Agosto, 18:20
Milan: se Raspadori va all’Atletico Madrid, Conte vorrà Musah
Lorenzo Focolari - 8 Agosto, 17:50
Damiani: “Galliani-Milan? Non ne sono tanto convinto”
x