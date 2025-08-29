Lecce-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match
Home > News Milan

Lecce-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match

Stefania Palminteri
milano
29 Agosto, 19:55
Il Milan affronterà questa sera alle 20:45 il Lecce al Via del Mare. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Alle 20:45 il Milan affronterà il Lecce di Eusebio Di Francesco allo stadio Via del Mare nel match valido per la 2a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N’Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 29 Agosto, 23:37
Allegri nel post-match: “Abbiamo fatto una partita attenta”
Allegri interviene ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lecce-Milan 0-2. "Gimenez ottimo giocatore, oggi ha fatto un'ottima partita".
Riccardo Focolari - 29 Agosto, 23:09
Post-partita: Loftus-Cheek: “Dovevamo vincere stasera”
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 20:30
Pre partita, Tare: “Sicuramente prenderemo un difensore centrale”
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 20:17
Pre partita, Saelemaekers: “Siamo fiduciosi di poter far meglio”
Edoardo Pettinelli - 29 Agosto, 15:58
Milan, a breve la firma di Nkunku
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 15:20
Milan, previsto il ritorno della Curva Sud stasera a Lecce
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 14:48
Milan, le probabili formazioni per la sfida contro il Lecce
x