Alessandra Gozzini, giornalista, ha condiviso la sua opinione su La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro di Rafael Leao

"Tra poco più di un mese, Leao festeggerà il suo 27esimo compleanno. Ormai milita nel Milan da sette anni, dopo aver giocato una stagione in Francia e iniziato la sua carriera in Portogallo, dove se n'è andato a causa di una controversia legale che gli è costata milioni. La carriera di Rafa comprende uno scudetto, una semifinale di Champions League e la nascita di due gemelli che più di un anno e mezzo fa lo hanno reso padre. Ha tutte le carte in regola per essere visto come una persona pienamente matura, sia a livello personale che professionale. Per questo motivo, il Milan ha perso la pazienza ad aspettare che diventi un atleta su cui si possa contare, lasciando alle spalle il suo talento poco costante di oggi. Questo è ancor più vero considerando che non si tratta più di una buona partita seguita da una meno positiva, ma di una lunga serie di prestazioni sottotono, con l'ultimo gol che risale a oltre due mesi fa”.

”A Verona ha messo in mostra un assist per Rabiot. Ha però deluso contro la Juventus, venendo fischiato al momento della sostituzione dopo una prestazione impalpabile (senza l'impegno necessario per i tifosi), e ha ottenuto un'altra udienza insoddisfacente contro il Sassuolo, dove il suo errore davanti al portiere avversario pesa sul giudizio”.

La cifra per la possibile partenza

“Nonostante un contratto valido fino al 2028 (con un ingaggio record di sette milioni all'anno…), il club non solo prenderà in considerazione, ma cercherà anche di incentivare eventuali proposte sul mercato. Alla fine della stagione, Leao si unirà alla nazionale portoghese per i mondiali negli Stati Uniti. Ciò potrebbe rappresentare un'ottima occasione per lui, anche se non si è messo in luce neanche in quella competizione. Solo 23 delle sue 47 partite totali con il Portogallo sono state da titolare e ha segnato appena cinque gol. L’ultimo risale a novembre 2024. Ha bisogno di un buon evento che ne rilanci il valore, per evitare il rischio di doverlo cedere a un prezzo inferiore al giusto. La clausola di rescissione fissata a 170 milioni oggi appare poco realistica. Valutazioni attorno ai 50-60 milioni sembrano invece più plausibili”.

Così l’addio di Leao sembra sempre più vicino e questo potrebbe portare molti soldi nelle casse del Milan. La clausola garantisce guadagni maggiori e in rate molto più serrate. Chissà se la dirigenza rossonera valuterà l’ipotesi della cessione e se tratterà per il prezzo del giocatore.