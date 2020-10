Leao: “Sono deluso, potevamo vincere. Lottiamo per lo scudetto”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Rafael Leao, dopo il pirotecnico 3 a 3 contro la Roma. Ecco le sue parole.

SULLA PARTITA – “Peccato, abbiamo creato le occasioni per segnare. Continuamo a lavorare. Lottiamo sempre per vincere, sono deluso perché abbiamo fatto di tutto per provare a vincere, ma è così nel calcio”

LOTTA SCUDETTO – “Lottiamo tutte le partite per vincere e allungare sulla classifica. Sono deluso, ma abbiamo lottato per vincere questa partita. Tutti noi siamo concentrati per finire in testa alla classifica “.

SU IBRAHIMOVIC – “Sono felice di averlo come compagno di squadra e sono contento per i suoi gol”

SUL MOMENTO – “Cerco sempre di aiutare la squadra, ma oggi sono deluso perché non abbiamo vinto“.