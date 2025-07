Leao punta: soluzione temporanea o lo rivedremo lì?

Rafael Leão schierato punta contro l’Arsenal: soluzione momentanea o idea tattica di Allegri? Tutte le ipotesi in vista della stagione.

Durante l’amichevole di oggi contro l’Arsenal abbiamo visto per la prima volta il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Tra gli elementi che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è stata la scelta di impiegare Rafael Leão come centravanti. La domanda sorge spontanea: si è trattato di una soluzione dettata dalla momentanea assenza di un vero numero 9 oppure Allegri sta davvero pensando di usarlo spesso in quella posizione?

Esperimento riuscito, ma resta provvisorio

Oggi Leão è stato tra i migliori in campo per il Milan, con alcune sgasate e iniziative individuali che hanno messo in seria difficoltà la difesa dell’Arsenal.

Tuttavia, la sensazione è che si sia trattato di un semplice esperimento, in attesa del ritorno dalle vacanze di Giménez e dell’arrivo di un altro attaccante dal mercato. Nonostante ciò, Leão ha dimostrato che, all’occorrenza o in caso di cambio modulo, ad esempio passando dal 4-3-3 al 3-5-2, può adattarsi anche a quel ruolo con una certa efficacia.

Chissà se nella prossima partita, in programma il prossimo sabato contro il Liverpool, verrà confermato al centro dell’attacco. La sensazione è di sì, anche perché al momento l’unico centravanti di ruolo presente in rosa è Lorenzo Colombo, destinato però a lasciare il Milan in estate.