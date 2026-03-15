Pulisic e Leao per rilanciare il Milan verso lo Scudetto?

I due attaccanti potrebbe essere i titolari di questa sera all'Olimpico: da loro il pubblico si aspetta un rilancio

Stasera si svolgerà la partita Lazio-Milan e il Quotidiano Sportivo titola: “Corsa al Max: Leao e Pulisic per conquistare l’Olimpico”. I milanesi devono sconfiggere i laziali per ridurre il distacco a -5 dall’Inter, attualmente prima in classifica, e per raggiungere questo obiettivo, Max Allegri si affiderà ancora una volta sin dall’inizio alla coppia d’attacco formata da Christian Pulisic e Rafael Leao. Sarà compito loro guidare il Diavolo che mira a ridurre ulteriormente il divario dai nerazzurri.

Ieri, durante una conferenza stampa, Max Allegri ha commentato i suoi attaccanti: “Gimenez non sarà in lista per domani, ma sta bene, soprattutto dal punto di vista psicologico. Per il finale di stagione abbiamo necessità di giocatori che segnino. E Pulisic come sta?

“Dal punto di vista fisico sta molto meglio. Nel derby ha disputato una buona partita. È in continua evoluzione. Anche Leao, Fullkrug e Nkunku si trovano in ottima forma”.