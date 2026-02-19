Milan, Leao gesta da leader con Maignan

Il Milan non è riuscito ad andare oltre il pareggio di 1-1 in casa contro il Como, perdendo così l’opportunità di riavvicinarsi all’Inter, attualmente in testa alla classifica. L’odierna edizione di Tuttosport propone un’analisi approfondita della situazione, intitolando: “Maignan favorisce. . . l’Inter. Leao: “Non fischiateci”.
Inoltre: “Un grave errore del portiere rossonero consente a Nico Paz di portare in vantaggio il Como. Successivamente, Butez commette un errore che consente al portoghese di pareggiare. Maignan contribuisce. . . all’Inter, primo sbaglio stagionale per il portiere francese. Leao: “Non fischiateci”.