Milan, Cuomo: “Leao? Adesso ha maggior…” Le parole

Il portoghese ha come sempre grandi responsabilità e in questa stagione può ancora dimostrare davvero tanto

Michael Cuomo, reporter, ha condiviso le sue opinioni riguardo all’evento di Milan-Lecce: “Per una squadra come il Milan, l’elemento fondamentale è l’atteggiamento. Non contano inizialmente le giocate o le strategie, ma l’atteggiamento. Parliamo di un giocatore che, pur avendo un dito rotto, è sceso in campo a Como lottando, e ha fatto la differenza contro il Lecce. La vittoria del Milan contro il Lecce all’ottantesimo minuto con un gol di grande qualità è qualcosa da evidenziare: c’era il rischio di nervosismo, si sarebbero potute ripresentare le difficoltà legate ai pareggi con squadre meno forti, si correva il pericolo di una frustrazione che avrebbe portato a errori. Quindi, riuscire a vincere in questo modo, come ha fatto il Milan, è per me preferibile rispetto a un 3-0 con un ritorno sereno a casa. Il Milan ha ottenuto la vittoria mantenendo molti giocatori a riposo. “

“Leao rappresenta quanto sia cruciale la fiducia in un allenatore per le prestazioni di un calciatore. Nella stagione passata, si chiedeva spesso a Leao di difendere, ma lui non era disposto, preferendo agire secondo il proprio criterio. Allegri gli ha fatto questa richiesta e ora Leao si mostra maggiormente impegnato nel sacrificio e nel gioco per la squadra rispetto a qualsiasi altra cosa”.