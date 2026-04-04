Milan, Leao in, Gabbia out, si scalda De Winter

La gara contro il Napoli si avvicina sempre di più e Allegri sta effettuando le dovute valutazioni per i disponibili

Ieri sono giunte eccellenti notizie da Milanello riguardo allo stato di salute di Rafael Leao: l’attaccante portoghese ha sfruttato la pausa per le nazionali per allenarsi e risolvere il problema al pube, che si era aggravato prima dell’ultima sfida con il Torino. Infatti, è tornato a allenarsi con la squadra e verrà quindi regolarmente incluso nella lista dei convocati per la trasferta di lunedì in campo contro il Napoli.

A comunicarlo è Tuttosport questa mattina, aggiungendo che, con il numero 10 del Milan di nuovo disponibile, l’unico assente tra le fila rossonere per la partita del Maradona sarà Matteo Gabbia, che deve ancora recuperare dall’intervento chirurgico per un’ernia inguinale avvenuto all’inizio di marzo. Anche ieri il difensore italiano ha seguito un percorso di allenamento individuale a Milanello, ma potrebbe comunque unirsi alla squadra come già accaduto in altre trasferte.

Per la difesa sembra essere pronto Koni De Winter il quale si ritroverà in un match molto importante. L’ex Genoa ha già disputato alcune gare fondamentali nella stagione (ad esempi il precedente derby con l’Inter) ed è ormai sotto gli occhi di tutti il suo miglioramento. Allegri ha trovato a Luglio un giovane ragazzo che non aveva mai giocato ad alti livelli e che ha fatto fatica a gestire determinare pressioni. Marcature timide, posizionamenti un po’ distratti, poca personalità. Strada facendo questi atteggiamenti sono andati migliorando. La stagione del Milan ha visto soltanto le coppe nazionali pertanto queste partite così importanti servono come trampolino di lancio verso una possibile qualificazione europea.