Marco Guidi, reporter, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro di Rafael Leao.

"Il suo accordo scade nel 2028, ma mai come ora il Milan e Rafa sembrano così lontani. Perché il Milan non lo considera incedibile e lo stesso Leao potrebbe, per la prima volta, prendere in seria considerazione un trasferimento, magari incentivato da un buon Mondiale con il Portogallo come vetrina. Attualmente, però, non ci sono offerte concrete. Solo speculazioni, come quella relativa al Barcellona. I catalani non sembrano voler riscattare Rashford dal Manchester United e potrebbero puntare su Rafa. E, a quale costo? È difficile da stabilire".

Guidi prosegue

"Quello che appare ovvio è che il Milan non può aspettarsi una somma simile a quella di qualche anno fa, quando era stata stabilita una clausola rescissoria di 175 milioni di euro e la trattativa non partirebbe nemmeno sotto i 100. A fine giugno, il valore residuo di Leao in bilancio sarà di poco più di 11 milioni. Ogni euro oltre quella cifra sarà considerata una pura plusvalenza. Risorse che potrebbero essere utilizzate per cercare un vero attaccante di ruolo. Ma cosa succede se il portoghese rimanesse? È probabile che Allegri continui a impiegarlo come attaccante nel 3-5-2".