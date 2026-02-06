Milan, Leao è passato di moda? L’analisi di Caressa

Secondo Fabio Caressa, Rafael Leao starebbe perdendo rilevanza nella rosa del Milan nonché nelle scelte di Allegri

Il telecronista e giornalista di Sky Sport Fabio Caressa è stato ospite sul suo canale YouTube per offrire il suo dettagliato commento sulla ventitreesima giornata del campionato di Serie A Enilive, che si è svolta nel fine settimana scorso. Tra i vari argomenti discussi, non poteva mancare il Milan che, martedì scorso, ha disputato un’ottima partita contro il Bologna, sconfiggendolo in trasferta con due reti. Ecco un estratto delle parole del giornalista Caressa.

Caressa su Rafael Leao: “Si faranno alcuni tentativi affinché Leao riesca a trovare stabilità, ma il messaggio è evidente: da quei giocatori che non stavano rendendo, Allegri ha ricevuto delle risposte. Fullkrug rappresenta una valida opzione, mentre Loftus, quando è in forma, può spaccare in due gli avversari. . . Attenzione a Leao, perché da giocatore fondamentale a figura utile, come indicano i numeri, potrebbe scivolare leggermente indietro”.

“Anche in quelle partite in cui le statistiche lo favorivano, le sue prestazioni non erano memorabili. È giunto il momento di darsi una svegliata oppure, se il Milan dimostra di poter brillare anche senza Leao, come nel caso del Bologna, le sue opportunità iniziano a complicarsi. Allegri lo ha sempre sostenuto, ma intanto inizia a metterlo da parte. “