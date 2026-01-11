Fiorentina-Milan – La probabile del match: le ultime dai campi

Sia Allegri che Vanoli stanno facendo le ultime osservazioni in vista del match di oggi in programma per le ore 15:00

Il Milan è pronto a tornare in gioco in breve tempo. I rossoneri scenderanno in campo oggi, domenica 11 gennaio, alle 15 allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Questa trasferta è sempre impegnativa e quest’anno è ulteriormente complicata dalla situazione attuale in classifica dei Viola, rendendo questo match cruciale per il prosieguo della stagione rossonera.

Massimiliano Allegri ha fatto sapere che Luka Modric inizierà dalla panchina. Il grande talento croato ha bisogno di riposo e, per la prima volta in questa stagione, non sarà titolare. Anche Christopher Nkunku è stato recuperato e verrà utilizzato come carta da giocare in corsa. Il tecnico rossonero, con Mike Maignan confermato in porta, non potrà utilizzare la consueta difesa a tre: Tomori è stato squalificato, quindi al suo posto ci sarà De Winter, che giocherà accanto a Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce giocheranno Saelemaekers ed Estupinan. In mezzo al campo c’è una competizione tra Ricci e Jashari, con il giocatore svizzero che ha un leggero vantaggio.

Le mezzali saranno Rabiot, anche se non è al top e quindi non si esclude che Ricci possa prenderne il posto, e Loftus-Cheek. In attacco ci sarà l’esordio da titolare per Nicolas Fullkrug, che formerà una coppia con Pulisic.