Le prime parole di Jovic all’AEK Atene: “Qui c’è ambizione”

Luka Jovic è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'AEK Atene. DI seguito ecco le sue prime parole con la nuova maglia

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Luka Jovic è stato ufficialmente annunciato come nuovo giocatore dell’AEK Atene. L’attaccante serbo arriva in Grecia da svincolato dopo aver lasciato il Milan a 0 il 30 giugno. Ecco le sue prime parole in giallonero:

“Ho scelto questo e per me questa decisione è stata personale. Ho parlato con l’allenatore, ho visto la passione negli occhi del proprietario della squadra. L’AEK ha ambizione, ha un obiettivo. Sono venuto per guidare l’attacco, per segnare quando conta. Questa maglia richiede tutto. Sono pronto a dare tutto. Forza AEK!”