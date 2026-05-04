L’assenza di Luka Modric, costretto ai box per un infortunio, si è fatta sentire notevolmente ieri nella partita contro il Sassuolo, soprattutto perché il suo sostituto, Ardon Jashari, ha avuto una prestazione disastrosa. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, che evidenzia come lo svizzero, acquistato la scorsa estate per quasi 40 milioni di euro, non sia riuscito a sfruttare un'altra opportunità di mettere in evidenza le sue qualità dopo una stagione segnata da pochi momenti positivi e molte difficoltà. Il gol di Berardi che ha aperto le marcature è scaturito da una sua palla persa all’inizio della gara.

Il Corriere dello Sport

Prestazione controproducente per: come riportato dal Corriere dello Sport, doveva essere l'occasione per il suo rilancio.

Tuttavia, il centrocampista non ha reso come ci si aspettava. Non può essere paragonato a Modric, chiaro. Ma in questa circostanza, ci si aspettava almeno che Jashari tentasse di mitigare l'effetto dell'assenza del croato, ma la sua prestazione è stata deludente, priva di impatti significativi. Brutta sconfitta per il Milan, che subisce un ko per 2-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Anche il Corriere dello Sport analizza la prestazione negativa di Ardon Jashari, sottolineando: "Jashari delude, un investimento da riconsiderare".

Il quotidiano prosegue: "Lo svizzero con il numero 30 non è riuscito a dimostrare di essere all’altezza del Milan in questa sua prima stagione con la maglia rossonera. È ancora presto per un giudizio definitivo, ma sicuramente questo primo anno è da considerare insufficiente. A partire dalla partita di ieri. "

Max Allegri in breve

Nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport si torna sulle dichiarazioni dial termine della partita: "Abbiamo sprecato un’occasione". Grande delusione per il tecnico rossonero dopo il fischio finale, che ha poi detto: "Comprendo i fischi del pubblico, sfortunatamente il girone di ritorno non è andato come avremmo voluto. "