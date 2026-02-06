Milan, Retroscena su Arizala in rossonero: le parole del giocatore

L'attuale esterno dell'Udinese ha rivelato il perché non abbia scelto il Milan nel corso di quest'ultima sessione di mercato

Giornata di presentazioni in casa Udinese, dove oggi ha partecipato alla conferenza stampa anche Juan Arizala, giovane terzino sinistro che è stato cercato anche dal Milan nei mesi scorsi. Ecco le sue osservazioni riguardo l’interesse del club rossonero.

“Il mercato è stato molto affascinante, ci sono stati altri team interessati a me, ma ho deciso di unirsi all’Udinese per il progetto. Altri calciatori colombiani hanno già fatto la storia qui. Ho scelto di venire qui per migliorare e sono felice di essere qui”.

Riguardo alle sue qualità, Arizala ha aggiunto: “In passato ho giocato soprattutto come ala, poi con il tempo ho fatto un percorso di crescita diventando terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Amo attaccare, ma riesco anche a difendere. Nella mia carriera ho ricoperto il ruolo di ala e mi piace molto la fase offensiva. So affrontare il mio avversario, so dribblare e voglio utilizzare i miei punti di forza in entrambe le fasi del gioco”.