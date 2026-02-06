Milan, Retroscena su Arizala in rossonero: le parole del giocatore

Giornata di presentazioni in casa Udinese, dove oggi ha partecipato alla conferenza stampa anche Juan Arizala, giovane terzino sinistro che è stato cercato anche dal Milan nei mesi scorsi. Ecco le sue osservazioni riguardo l’interesse del club rossonero.
“Il mercato è stato molto affascinante, ci sono stati altri team interessati a me, ma ho deciso di unirsi all’Udinese per il progetto. Altri calciatori colombiani hanno già fatto la storia qui. Ho scelto di venire qui per migliorare e sono felice di essere qui”.
Riguardo alle sue qualità, Arizala ha aggiunto: “In passato ho giocato soprattutto come ala, poi con il tempo ho fatto un percorso di crescita diventando terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Amo attaccare, ma riesco anche a difendere. Nella mia carriera ho ricoperto il ruolo di ala e mi piace molto la fase offensiva. So affrontare il mio avversario, so dribblare e voglio utilizzare i miei punti di forza in entrambe le fasi del gioco”.