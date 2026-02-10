Milan, Quanto costa Fullkrug? Le cifre del riscatto

Il nuovo attaccante del Milan potrebbe rimanere in rossonero a titolo definitivo: ecco quanto spetterebbe al West Ham

Ieri Niclas Fullkrug ha compiuto 33 anni e spera di festeggiare nuovamente tra quattro mesi, quando si deciderà il suo riscatto dal West Ham. Il calciatore tedesco, che ha segnato il gol decisivo contro il Lecce, desidera restare a Milano, si trova molto bene con la squadra, ama la città ed è fiero di indossare la maglia rossonera. Tuttavia, tutto dipende da lui e dalle sue performance fino alla fine della stagione.

Fullkrug sarà chiamato a lottare per assicurarsi un posto da titolare e dovrà sfruttare al meglio le occasioni che avrà nel cerchio di rigore. Deve distinguersi e dimostrare di poter fare la differenza. Solo in questo modo riuscirà a ottenere la conferma.

Per riscattarlo dal West Ham, il Milan dovrà investire circa 5 milioni di euro, un importo che i rossoneri possono affrontare, ma prima di finalizzare l’acquisto di Fullkrug, vogliono vedere prestazioni concrete in campo. Inoltre, il suo stipendio raddoppierebbe rispetto agli attuali 1,5 milioni fino alla conclusione dell’anno.