Fumata bianca per Maignan: le cifre del rinnovo

Mike Maignan ha finalmente firmato il rinnovo di contratto con il Milan: il portiere francese resterà in rossonero

La trattativa tra Maignan e il Milan è arrivata ai titoli di coda. Proprio nell’ultima ora è scattata l’ufficialità. Mike Maignan rimarrà con i rossoneri. Il francese ha prolungato il suo contratto fino al 2031.

La cifra dello stipendio si aggira intorno ai 5 milioni più due di bonus a stagione. Cosi il Milan ha sciolto un nodo importante all’interno delle sue mura consentendo così di concentrarsi sugli acquisti esterni.

Si tratta di un bel segnale prima della sfida contro la Roma, partita valida per la corsa alla Chiampions League e per la corsa scudetto.