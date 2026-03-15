Lazio-Milan| Pavlovic: “Scudetto? Un’opportunità…”

Il difensore del Milan si prepara per la sfida contro la Lazio questa sera allo stadio Olimpico: ecco le parole nel pre gara

Strahinja Pavlovic ha rilasciato un’intervista a DAZN prima della partita Lazio–Milan. Ecco cosa ha detto:

Questa sera avete l’opportunità di avvicinarvi allo scudetto… “È un’ottima occasione. Siamo preparati, dobbiamo esserlo fin dall’inizio. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e disputare la nostra partita fino all’ultimo minuto”.

Anche oggi ci saranno molti sostenitori del Milan… “Sì, oggi ce ne saranno 10mila. Sono molto felice”.

Quanto è complicato difendere contro un calciatore come Daniel Maldini? “Non è semplice, dobbiamo essere pronti a fronteggiarlo e mantenere sempre la giusta attenzione. È un grande atleta, con molte abilità. Dobbiamo prepararci per lui”.