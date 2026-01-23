Milan, Leao-Fullkrug-Pulisic contro la Roma? Parla Capello

L'opzione del tridente sembra non essere una semplice ipotesi. Fabio Capello si sbilancia su questa possibile scelta

Fabio Capello, un noto ex giocatore di Milan e Roma che ha lasciato il segno soprattutto come allenatore del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per condividere le sue opinioni sulla sfida di domenica sera.

Il mister ha parlato della possibilità che Massimiliano Allegri possa, in futuro, decidere di utilizzare un attacco a tre nel Milan. Leao e Pulisic sulle fasce e Fullkrug nel centro: “E’ sempre una questione delle condizioni e della disponibilità dei calciatori”.

“Ma oggi, con la regola delle cinque sostituzioni, è possibile modificare il sistema di gioco anche nel corso della partita. Se in panchina c’è un allenatore astuto come Max, diventa ancora più semplice”.