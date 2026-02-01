IlMilanista.it
Milan, L’avversario si prepara: la probabile di Italiano

Lorenzo Focolari – 1 Febbraio, 11:15

Vincenzo Italiano

Arrivano le prime indiscrezioni anche sulla possibile formazione del Bologna di Vincenzo Italiano in vista del Milan

Da Bologna iniziano le prove per la possibile formazione. La squadra di Italiano è reduce dall’Europa League e questo aumenta le valutazioni in ottica Milan. Ecco la probabile formazione.

Su un 4-2-3-1, tra i pali ci sarà Ravaglia. La linea a 4 dovrebbe essere rappresentata da Zortea, Casale, Heggem, Miranda. Davanti alla difesa Freuler e Ferguson sarebbero in pole position per la titolarità.

Sulla trequarti potrebbero esserci Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. La punta solitaria del Bologna ad oggi potrebbe essere Castro.

 