Milan, Loftus-Cheek non si tocca! La mossa della dirigenza

Il centrocampista rientra pienamente nei progetti della società rossonera. Il centrocampista si trova bene e le voci di mercato sono lontane

Secondo la maggior parte dei media e dei tifosi, Loftus-Cheek sembrava essere un capitolo chiuso nella storia del Milan. In questa sessione di mercato invernale i movimenti sono sempre tanti sia per acquistare che per cedere. Proprio negli ultimi giorni il centrocampista inglese sembrava volere la sua cessione in questa finestra.

La concorrente quasi vincitrice sarebbe stata la Lazio ma il Milan stesso, in accordo con Allegri, ha reputato Loftus come una pedina fondamentale del progetto rossonero. La conseguenza è stata l’immediato blocco del giocatore sul mercato così da rimanere a Milano fino alla fine della stagione. Ci sono comunque ancora delle possibilità per una cessione.

In sostanza ci dovrebbe essere una cosiddetta “offerta fuori mercato” tale da spiazzare sia il giocatore con il suo entourage che la società stessa. La Lazio non è parsa in forze di offrire cifre fuori dai parametri canonici pertanto il blocco del Milan è risultato molto netto. Vedremo se questa fatidica offerta si presenterà mai alle porte meneghine.