Milan, Manganiello designato per la gara contro il Bologna

In occasione della prossima sfida tra Bologna e Milan, l'arbitro incaricato alla direzione di gara sarà Gianluca Manganiello

È stato nominato l’arbitro per la partita Bologna-Milan, che farà parte della 23^ giornata di Serie A e si terrà martedì 3 febbraio allo stadio Dall’Ara: a svolgere il ruolo di arbitro sarà Gianluca Manganiello, mentre gli assistenti VAR saranno Mazzoleni e Ghersini.

Finora, in questa stagione, il direttore di gara della sezione di Pinerolo non ha ancora diretto le gare dei rossoneri. Andiamo a vedere tutta la sestina arbitrale in occasione di Bologna-Milan.

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: ROSSI C. – CAVALLINA

IV uomo: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI