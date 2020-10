Kjaer a Sky Sport: “Peccato non aver vinto. La fiducia cresce vincendo”

MILANO – Simon Kjaer, nel post partita del match contro la Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

SULLE RESPONSABILITA’ – “Per questo mi hanno preso, per portare la mia esperienza, aiutare i compagni e dare il massimo. Stiamo migliorando, crescendo ogni partita, peccato stasera per non aver vinto“.

SULLE DIFFERENZE DOPO UN ANNO – “La fiducia vuol dire tanto nel calcio, la qualità c’è sempre stato. Quando vinci le partite la fiducia cresce, poi abbiamo sempre lavorato. Dobbiamo continuare a lavorare, Pioli ha fatto un ottimo lavoro, bisogna sempre alzare il livello”.

DIVERTIMENTO – “Il giorno in cui non mi divertirò più smetterò di giocare. Ho iniziato a giocare perché amo il calcio. Il Milan per me è sempre stato un sogno, San Siro è sempre San Siro“.

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA – “Stiamo crescendo, è importante anche ricordare dove eravamo fino a poco tempo fa. E’ molto importante avere le gambe a terra e lavorare ogni giorno, stasera abbiamo pareggiato purtroppo ma domano dobbiamo lavorare. C’è sempre qualcosa da migliorare, ognuno dà una mano per i suoi compagni”.

SU ERIKSEN – "Parlo con lui, secondo me è uno dei migliori del suo ruolo, ma dovrebbe giocare nella sua posizione e come preferisce, ma non sono io che lo metto in campo".