Kabak al Milan, cresce la fiducia dopo i contatti di ieri: il punto

Kabak al Milan, cresce la fiducia

MILANO – Chiuso per il terzino Dalot, ora bisogna fare il difensore centrale. Maldini, nella giornata di ieri, ha intessuto contatti sia con l’entourage che con il club di Ozan Kabak, difensore centrale turco classe 2000 già trattato nella passata stagione. Il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 20 milioni di euro, mentre lo Schalke04 non vorrebbe scendere dai 30.

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, però, la società di Gelsenkirchen ha aperto alla cessione e alla possibilità che si abbassi la cifra. La trattativa va avanti spedita, c’è fiducia per regalare il turco a Pioli.